１６日に放送された日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」で体調不良で途中退席した弁護士の亀井正貴氏が２２日、同番組に復帰した。番組は、冒頭で東京ドームシティの遊具で起きた遊具落下事故について特集。ＶＴＲや現地からの中継の後、宮根誠司が出演者を紹介。「すっかり元気になられました亀井弁護士にも加わって頂きます」と紹介し、亀井弁護士も会釈した。亀井弁護士は番組では立って解説を行うことがほとんどだった