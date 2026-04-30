『ゲーム・オブ・スローンズ』のデナーリス・ターガリエン役で世界的なブレイクを果たしたエミリア・クラークが主演を務める冷戦時代のソ連を舞台にしたユニークなスパイ・サスペンス『PONIES：スパイな妻たち』（原題：Ponies）。夫を亡くした二人の女性が素人ながらにスパイ稼業へと足を踏み入れる姿を描き出す注目ドラマが2026年6月より日本初放送・配信となることがわかった。 タイトル「PONIES」に隠された、スパ