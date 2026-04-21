NASA（アメリカ航空宇宙局）とESA（ヨーロッパ宇宙機関）は2026年4月20日付で、ハッブル宇宙望遠鏡の打ち上げ36周年を記念して、いて座の方向・地球から約5000光年先の散光星雲「三裂星雲」（Trifid Nebula、Messier 20）の画像を公開しました。ハッブル宇宙望遠鏡は1990年4月24日に、NASAのスペースシャトル「Discovery（ディスカバリー）」に搭載して打ち上げられました。毎年この時期には打ち上げを記念して、特別な天体画像が