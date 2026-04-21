カプコンの完全新規IP「プラグマタ」が、好調なスタートを見せています。4月20日の発表によると、4月17日にPlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam版が発売された本作は、わずか2日で全世界の販売本数100万本を突破。完全新規タイトルでこのスピード感は、なかなかのインパクトです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「プラグマタ」は、近未来の月面を舞台にしたSFアクションアドベンチャー。宇宙服姿の男性