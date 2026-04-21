カプコンの完全新規IP「プラグマタ」が、好調なスタートを見せています。

4月20日の発表によると、4月17日にPlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam版が発売された本作は、わずか2日で全世界の販売本数100万本を突破。完全新規タイトルでこのスピード感は、なかなかのインパクトです。

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「プラグマタ」は、近未来の月面を舞台にしたSFアクションアドベンチャー。宇宙服姿の男性ヒュー・ウィリアムズと、アンドロイドの少女ディアナが織りなす物語が描かれます。無機質な月面世界と、人間とAIの関係性が交錯するストーリーが特徴で、どこか不思議な余韻を残す雰囲気も印象的です。

特徴的なのは、アクションにパズル要素を組み合わせたゲームシステム。いわゆる“操作して戦うだけ”ではない、ちょっと頭を使う展開が盛り込まれており、このあたりが「新鮮」と感じる人も多いポイントになっている様子です。さらに、AIに支配された月面という設定も相まって、作品全体に独特の空気感が漂っています。

今回のヒットは、ゲーム内容の独自性だけでなく、発売前からの施策も後押ししたようです。完全新規IPということで、シリーズファンの後押しがない状態からのスタートでしたが、体験版の早期配信などで間口を広げ、まずは触れてもらう導線をしっかり用意。加えて、マルチプラットフォーム展開により、幅広いプレイヤー層にリーチできたことも大きかったとみられます。

なお、Nintendo Switch 2版は4月24日に発売予定。すでに他機種でプレイしている人も、これから遊ぶ人も、さらに話題が広がりそうな気配です。

完全新規タイトルでいきなりのミリオン達成というのは、なかなかハードルの高い出来事。それだけに、「プラグマタ」が今後どこまで数字を伸ばすのか、そしてシリーズとして定着していくのか、じわじわ注目が集まりそうです。

■発売日：

PlayStation5、Xbox Series X|S、Steam：2026年4月17日（金）

Nintendo Switch 2 ：2026年4月24日（金）

（c）CAPCOM

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042103.html