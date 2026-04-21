◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１点リードの３回先頭で迎えた２打席目に、右前打を放ち、連続試合出塁記録をアジア人最長タイで１９２３年のベーブ・ルースを上回る「５２」に伸ばした。８６・２マイル（約１３８・７キロ）の低めボール球のチェンジ