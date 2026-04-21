NBAプレーオフ米プロバスケットボール（NBA）、スパーズのビクター・ウェンバンヤマが19日（日本時間20日）、本拠地でトレイルブレイザーズとのプレーオフ1回戦・第1試合に先発。35得点、5リバウンド、1アシスト、2ブロックの活躍で111-98の勝利に貢献した。身長224センチ、体重106キロの大きさに見合わぬスピードとテクニックに「不公平という言葉がぴったり」「不可能だ」とファンがざわついている。大っきくてウマい。“エ