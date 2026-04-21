NBAプレーオフ

米プロバスケットボール（NBA）、スパーズのビクター・ウェンバンヤマが19日（日本時間20日）、本拠地でトレイルブレイザーズとのプレーオフ1回戦・第1試合に先発。35得点、5リバウンド、1アシスト、2ブロックの活躍で111-98の勝利に貢献した。身長224センチ、体重106キロの大きさに見合わぬスピードとテクニックに「不公平という言葉がぴったり」「不可能だ」とファンがざわついている。

大っきくてウマい。“エイリアン”の異名を持つ驚異の22歳が魅せた。第1クォーター残り5分38秒、ディフェンスリバウンドを掴んだウェンバンヤマはドリブルで自らボールを運ぶ。相手守備を華麗なビハインド・ザ・バックでかわしながら駆け上がると、フェイントからのスピンムーブでディフェンダーを翻弄し、力強いダンクを叩きこんだ。

NBA公式Xが「ウェンビーのトランジションは不公平だ」と記して映像を公開すると、米ファンは「不公平という言葉がぴったり。あのサイズでこの技術は普通じゃない」「あのサイズでこんなことは不可能だよ」「7フィート超のポイントガードは過小評価されすぎ」「あのサイズでボールを持ってあんなに速く動くなんて不可能だ」と騒然。NBA公式Xは別投稿で「これをどうやって止める!?」と呆れたように綴った。

フランス出身のウェンバンヤマは、2023年のドラフト全体1位指名を受けスパーズ入り。2023-24シーズンに新人王に輝き、デビューから3年連続でブロック王に君臨している。この試合が3年目のウェンバンヤマにとってプレーオフデビュー戦だった。



（THE ANSWER編集部）