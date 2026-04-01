オリックス・才木が21日の2軍育成試合・関西独立リーグ選抜戦（杉本商事BS）で実戦復帰を果たす。昨季は自己最多の38試合に登板し、2勝1敗4セーブ11ホールド、防御率1・87とブレーク。昨年10月末に右肘の「関節鏡視下骨棘（こっきょく）切除術、遊離体骨片切除術」を受け、リハビリを続けてきた。春季キャンプ地の宮崎に同行せず、舞洲の球団施設に残留。今月11日には術後初めてライブBP（実戦形式の打撃練習）に臨み、最速は1