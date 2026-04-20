お笑いタレント明石家さんま（70）が20日、ニッポン放送「明石家さんまオールニッポンお願い！リクエスト〜アパート・マンション・一戸建て！『明石家おうち物語』〜」（後6・00）に生出演し、老後の夢について語った。番組では、家にまつわるテーマトークを展開。アシスタントの増山さやかアナウンサーからは、「大阪に戻りたいとおっしゃっている」と振られた。さんまは「戻ろうとしているのは、大阪がカジノができる