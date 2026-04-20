日本マクドナルド（東京都新宿区）が、4月22日から4週間限定で「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を250円引きの特別価格490円（税込み）で販売。キャンペーン期間中は、「サンリオキャラクターズ」とコラボした限定パッケージで提供されます。【画像】めちゃかわいい！限定パッケージに描かれた「サンリオキャラクターズ」を見る！4月20日、同社の公式「X」アカウントが、限定ボックスに描かれるキャラクタ