日本マクドナルド（東京都新宿区）が、4月22日から4週間限定で「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を250円引きの特別価格490円（税込み）で販売。キャンペーン期間中は、「サンリオキャラクターズ」とコラボした限定パッケージで提供されます。

【画像】めちゃかわいい！ 限定パッケージに描かれた「サンリオキャラクターズ」を見る！

4月20日、同社の公式「X」アカウントが、限定ボックスに描かれるキャラクターたちのイラストを公開し、SNS上で注目を集めています。

「箱だけ欲しい」の声続々

公式アカウントは同月15日、「全部分かる人、マニアックすぎる…！」というコメントとともに、「サンリオキャラクターズ」のキャラクターたちのシルエット画像を公開していました。今回は「全員集合〜！！」というコメントで、その“答え合わせ”がされました。

描かれたキャラクターは、「リトルツインスターズ」「シナモロール」「ポチャッコ」「るるる学園」「パティ＆ジミー」「ハローキティ」「いちごの王さま」「マイメロディ」「みんなのたあ坊」「こぎみゅん」「スモールピープル」「クロミ」「ポムポムプリン」「コロちゃん」「タキシードサム」「チアリーチャム」「ハンギョドン」「あひるのペックル」「マロンクリーム」という顔ぶれ。

SNS上では、「すごくかわいい」「うわぁ、懐かしいキャラが！」「絶対買いに行きます！」と絶賛する声が上がっています。

一方、「ナゲットを入れないで付けて欲しい…」「箱だけ売って欲しい」「箱取っておきたいんだけどな〜」「箱に油がしみちゃうから、取っておけないんだよね（泣）」「ナゲットが入っちゃったらコレクションできない…」と、「チキンマックナゲット」のボックスであることを嘆くコメントも寄せられています。

今回の特別価格での販売と「サンリオキャラクターズ」とのコラボは、人気商品がお得になる「トクニナルド」キャンペーン第3弾として実施されます。期間中は、2種類の新しい期間限定ソース「塩レモンタルタルソース」と「コク旨（うま）焼肉ソース」も登場します。

「チキンマックナゲット15ピース」の特別価格は、5月19日まで。2種の限定ソースは5月中旬（予定）まで。どちらも全国の店舗（一部店舗を除く）で実施、販売されます。期間限定ソースはなくなり次第終了となります。