NHK連続テレビ小説『風、薫る』が放送3週目を迎え、新たな登場人物に対する反響がSNSを中心に広がりを見せている。初回視聴率14.9％という朝ドラ史上ワースト2位タイの厳しいスタートを切った同作品だが、第2週以降に登場した新キャストへの注目度は高く、視聴者からは期待の声が上がり始めている─。【写真】ボサボサ頭に銀縁メガネ…クセ強キャラが話題の佐野晶哉見上愛（25）と上坂樹里（20）のダブル主演で描かれる本作は