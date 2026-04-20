テレビアニメ『ドラゴンボール超』を再構築したアニメ『ドラゴンボール超 ビルス』が、フジテレビで今秋より放送されることが決定した。あわせて最新映像が公開され、ラストにフリーザが登場した。【動画】ラストにフリーザ登場！公開された『ドラゴンボール超 ビルス』映像『ドラゴンボール超 ビルス』は、2015年〜2018年に放送された『ドラゴンボール超』を新たに始動させたもので、大幅な新規カットの追加や描き直し、さら