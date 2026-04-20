『ドラゴンボール超 ビルス』秋放送 『超』物語の再構築版！最新映像公開でラストにフリーザ登場
テレビアニメ『ドラゴンボール超』を再構築したアニメ『ドラゴンボール超 ビルス』が、フジテレビで今秋より放送されることが決定した。あわせて最新映像が公開され、ラストにフリーザが登場した。
【動画】ラストにフリーザ登場！公開された『ドラゴンボール超 ビルス』映像
『ドラゴンボール超 ビルス』は、2015年〜2018年に放送された『ドラゴンボール超』を新たに始動させたもので、大幅な新規カットの追加や描き直し、さらに物語の再構築を行い”エンハンスド版”として制作。映像・音響・構成を最新の映像表現で刷新させ、バトルシーンのさらなる臨場感と、より精密な原作再現がほどこされたエンハンスド版として放送される。
物語は、魔人ブウとの壮絶な闘いから数年が経ち、地球は束の間の平和を取り戻していた。時を同じくして、長い眠りから目覚めた破壊神・ビルス。星々を破壊する圧倒的な力を持つビルスの目覚めを、界王や界王神たちですら畏れをもって見守っていたのだが…そのさなか、フリーザを倒したサイヤ人の噂を聞きつけたビルスは、突如悟空の前に現れる。かつてない力を持つビルスの襲来により、消滅の危機に直面する地球…破壊神と悟空たちの宇宙を揺るがす超絶バトルが幕を開ける。
ロサンゼルスで開催中の「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」にて公開された最新映像では、孫悟空と破壊神ビルスによる激闘が描かれ、宇宙規模で展開する圧倒的なバトルシーンが次々と登場。悟空とビルスが繰り広げる激しい攻防は エンハンスド版ならではのパワーアップした映像表現によって、迫力あるバトルシーンと臨場感を表現している。そして映像のラストには、復活の時を待つフリーザの姿が…。悟空に立ちはだかる新たな強敵の存在を感じさせる映像になっている。
ステージ上では孫悟空役の野沢雅子よりコメント映像も公開となり「悟空とビルスの迫力満点のバトル、びっくりでしたね〜！かっこよかったですよね〜！そして最後には……あのフリーザが出てきましたね…！」とコメント。エンハンスド版として描かれる悟空とフリーザとのバトルへの期待を語り、会場は大きな歓声に包まれていた。
『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）は、1984年から「週刊少年ジャンプ」で約10年半にわたって連載され、常にトップを走り続ける日本を代表する人気漫画が原作。コミックスは全世界累計2億6000万部超えと驚異的な記録を叩き出し、連載終了後も、テレビアニメ・映画・ゲームなど様々なメディアミックスでファンを魅了している。
2013年には17年ぶりの劇場版シリーズが復活し立て続けに大ヒットする中、2015年に原作者・鳥山明さん原案によるシリーズ「ドラゴンボー ル超」がスタート。2022年には、映画『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』が公開、2024年10月〜2025年2月にテレビアニメ『ドラゴンボールDAIMA』が放送された。新作アニメ『ドラゴンボール超 銀河パトロール』の制作も決まっている。
【動画】ラストにフリーザ登場！公開された『ドラゴンボール超 ビルス』映像
『ドラゴンボール超 ビルス』は、2015年〜2018年に放送された『ドラゴンボール超』を新たに始動させたもので、大幅な新規カットの追加や描き直し、さらに物語の再構築を行い”エンハンスド版”として制作。映像・音響・構成を最新の映像表現で刷新させ、バトルシーンのさらなる臨場感と、より精密な原作再現がほどこされたエンハンスド版として放送される。
ロサンゼルスで開催中の「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」にて公開された最新映像では、孫悟空と破壊神ビルスによる激闘が描かれ、宇宙規模で展開する圧倒的なバトルシーンが次々と登場。悟空とビルスが繰り広げる激しい攻防は エンハンスド版ならではのパワーアップした映像表現によって、迫力あるバトルシーンと臨場感を表現している。そして映像のラストには、復活の時を待つフリーザの姿が…。悟空に立ちはだかる新たな強敵の存在を感じさせる映像になっている。
ステージ上では孫悟空役の野沢雅子よりコメント映像も公開となり「悟空とビルスの迫力満点のバトル、びっくりでしたね〜！かっこよかったですよね〜！そして最後には……あのフリーザが出てきましたね…！」とコメント。エンハンスド版として描かれる悟空とフリーザとのバトルへの期待を語り、会場は大きな歓声に包まれていた。
『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）は、1984年から「週刊少年ジャンプ」で約10年半にわたって連載され、常にトップを走り続ける日本を代表する人気漫画が原作。コミックスは全世界累計2億6000万部超えと驚異的な記録を叩き出し、連載終了後も、テレビアニメ・映画・ゲームなど様々なメディアミックスでファンを魅了している。
2013年には17年ぶりの劇場版シリーズが復活し立て続けに大ヒットする中、2015年に原作者・鳥山明さん原案によるシリーズ「ドラゴンボー ル超」がスタート。2022年には、映画『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』が公開、2024年10月〜2025年2月にテレビアニメ『ドラゴンボールDAIMA』が放送された。新作アニメ『ドラゴンボール超 銀河パトロール』の制作も決まっている。
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