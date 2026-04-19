フランス発の人気犯罪ミステリー『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6の第3回「血塗られた守り神」がNHK総合で放送される（毎週日曜後11：00、全6回）。【写真】新シーズンの場面カットを一挙公開！自閉スペクトラム症の特性を持つ天才的な記憶力を持つアストリッドと、直感型で情に厚い警視・ラファエルの女性コンビが、さまざまな難事件を解決していくミステリー。前シーズンのラスト、アストリッドと