『アストリッドとラファエル 6』（3）血塗られた守り神 西アフリカの部族が儀式で使う「ボリ」が現場に

『アストリッドとラファエル 6』（3）血塗られた守り神 西アフリカの部族が儀式で使う「ボリ」が現場に