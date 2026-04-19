薬草入りの水が注ぎ込まれる浴槽＝2026年1月、ブータン・ティンプー（共同）心の幸せを重視する「国民総幸福量（GNH）」を掲げるブータンには、薬草をつけ込んだ水にたき火で熱した石を入れて沸かし、入浴する伝統的な風呂がある。雄大な山々に囲まれた小屋の中、かすかに香る薬草の湯…。風呂に漬かっているとストレスが溶けて消える気分になる。この時間がブータン国民の幸せの秘訣なのかもしれない。（共同通信ニューデリー支