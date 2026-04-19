米ポッドキャスト番組でバーランダー氏が大谷の投手成績に言及ドジャース・大谷翔平投手は、異次元の投打の活躍でメジャーを席巻している。しかし、“打者・大谷”があまりにも凄すぎるゆえに、投手として過小評価されている。米ポッドキャスト番組「Flippin’ Bats with Ben Verlander」で司会を務める“大谷マニア”のベン・バーランダー氏が力強く主張する。大谷はエンゼルス時代の2021年に本格的な二刀流として覚醒して以