倦怠感の原因を効率よく整理するには、チェックリストの活用が有効です。事前に情報をまとめておくことで、医療機関での診察もスムーズになります。本章では、受診前に整理すべきポイントやチェック結果から考えられる疾患について解説します。自分の状態を正確に伝えるための準備として役立てましょう。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛