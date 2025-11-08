過去最長を記録したアメリカの連邦政府機関一部閉鎖、その影響が広がっています。FAA＝アメリカ連邦航空局は2025年11月7日付で、アメリカ国内からの商業ロケット打ち上げの一部時間帯における制限を含む、空の安全確保のための措置を発表しました。主要空港で10％減便昼間の商業ロケット打ち上げも禁止に今回の措置は、政府機関の一部閉鎖にともなう航空管制官やパイロットの負担を軽減し、最高水準の安全を維持することが目的と