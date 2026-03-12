2026年後半に試験運行を開始！ ベース車両は日産「リーフ」2026年3月12日に日産、配車サービス大手のUber（ウーバー）、そして英国のAIスタートアップ企業であるWayve（ウェイブ）の3社は、日本国内での自動運転タクシー（ロボタクシー）事業の協業・展開に関する覚書を締結しました。このプロジェクトは、WayveとUberが進めている世界10都市以上へのロボタクシーの展開計画の1つです。【画像】これが日産「リーフ」の“AI自動