◇パ・リーグソフトバンク6―0楽天（2026年4月16日みずほPayPay）次々とバットが空を切る。ソフトバンク・大津が自身初となる2桁奪三振の快投で2勝目を挙げた。7回を投げて4安打無失点で二塁を踏ませず。これまでは9が最多だったが毎回の11三振を奪った。「そんなに三振を取れてたんだ、という感じでした」。持ち味の多彩な球種を交え、チェンジアップを決め球に相手打者を手玉に取った。楽天とは今季初登板だった2日