尾形崇斗が2軍戦で“移籍後初先発”、5回2安打無失点7奪三振の好投ソフトバンクからトレードでDeNAに加入した尾形崇斗投手が16日、平塚球場で行われたファーム・リーグ、ヤクルト戦で“移籍後初先発”。5回63球を投げ2安打無失点、無四死球7奪三振と圧倒した。1軍の巨人戦（東京ドーム）後に映像を確認したという小杉陽太1軍チーフ投手戦術・育成コーチは「もう楽しみでしかないですね」と印象を語った。直球の最速は157キロと