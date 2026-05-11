犯行現場宅の近隣住民がその夜の“異変”を振り返る。【写真】「ドン、ドン」犯行当日、大きな物音が聞こえてきたという母子宅「ドン、ドンと2回、何か物を落としたような大きな音があの家から聞こえてきたんです」母を殺害、容疑者本人による110番通報で発覚ゴールデンウィーク序盤の4月30日午後8時50分ごろ、埼玉県春日部市西宝珠花の自宅で同居する母・榮子さん（84）の頭部を殴打するなどして殺害したとして、県警春日部署