◆米男子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米プロ選手権第３日（１６日、ペンシルベニア州アロニミンクＧＣ＝７３９４ヤード、パー７０）１打差３位で出た２０２１年マスターズ覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）が１イーグル、３バーディー、６ボギーの７１で回り、通算２アンダー。トップと４打差の１１位で最終日を迎える。ホールアウト後に「良くなかったけど、よく粘って４打差で終われて良かった」と語った。スコアを３