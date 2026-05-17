三重・四日市市の住宅で53歳の女性が刃物で刺されて死亡し、警察が殺人事件とみて捜査しています。直前に義理の弟と女性がもめていたということで警察は関連を調べています。16日午前9時ごろ、四日市市川島新町の住宅で「妻が包丁で刺された」と通報がありました。警察が駆け付けたところこの家に住むパート従業員・田中直美さん（53）が庭で倒れているのが見つかりました。田中さんの胸や腹などには刺し傷があり、搬送先の病院で