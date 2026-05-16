⼀般財団法⼈⽇本財団電話リレーサービスは2026年5月16日（土）、二子玉川 蔦屋家電にて『ヨメテル「マゴみみチャレンジ」体験会』を開催した。本イベントは5月15日の「国際家族デー」に合わせて実施されたもので、テーマは高齢者の“聞こえ”という、家族でありながら意外と触れづらい課題だ。イベントで印象的だったのは、「聞こえにくさ」を深刻な問題として訴えるのではなく、孫と祖父母のコミュニケーショ