Amazonは4月15日、メディアストリーミング端末「Fire TV Stick HD」新モデルを発表、同日から予約受付を開始しました。価格は6980円（税込）で、4月30日に出荷開始を予定しています。本体を約30％スリム化前モデルと比べて本体を約30％スリム化して、HDMIポートとほぼ同じ幅に。ACアダプターは付属せず、テレビのUSB-Aポートから電源を供給する付属のL字USBケーブルが付属します。これにより、リモコンと一緒に持ち運びやすくなり