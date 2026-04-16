Amazonは4月15日、メディアストリーミング端末「Fire TV Stick HD」新モデルを発表、同日から予約受付を開始しました。価格は6980円（税込）で、4月30日に出荷開始を予定しています。

本体を約30％スリム化

前モデルと比べて本体を約30％スリム化して、HDMIポートとほぼ同じ幅に。ACアダプターは付属せず、テレビのUSB-Aポートから電源を供給する付属のL字USBケーブルが付属します。これにより、リモコンと一緒に持ち運びやすくなり、テレビに取り付けても他のHDMIポートに差したケーブルや機器と干渉しにくくなりました。新モデルから、本体のUSBポートはmicro-BからUSB-Cにアップデートされています。

ハードウェアのアップデートで動作が軽快に

前モデルと比べて平均30％、動作が高速化。起動時間、スクリーン切り替え、アプリの立ち上げ、コンテンツ読み込みで速さを感じられるとのこと。Wi-Fi 6やBluetooth 5.3への対応、動画のAV1コーデックへの対応、搭載OSのFire OSからVega OSへの切り替えといったアップデートが盛り込まれています。

「アニメ」タブを追加した新しいホーム画面を採用

Fire TVの新しいホーム画面を発表。Fire TV Stick HDの新モデルで提供を開始し、順次既存の機種でも対応を予定しています。画面左上に表示するカテゴリ―タブでは、従来の「映画」「TV」「ライブ」に加えて、特に日本で人気の高いカテゴリ―である「アニメ」を日本独自で新設。「2026年春のアニメ」などクール別におすすめを表示する他、「日常系」「ゆるアニメ」など、アニメ特有のカテゴリ―分類を利用可能になりました。

さらに、動画の再生中にリモコンのホームボタン長押しで使えるショートカットパネルを追加し、再生中の画質や音質の調整が可能に。画面左側には、動画以外のアプリやスマートホームへのショートカットが利用できます。ホーム画面に表示できるアプリの数は最大20個に拡大し、順番の並べ替えにも対応。新しいアクセシビリティ機能として、文字やコンテンツの表示サイズを拡大する機能も搭載しました。