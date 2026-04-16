サブロー新監督（49、大村三郎）が指揮をとる千葉ロッテマリーンズが波に乗り切れない。開幕から16試合を終えた時点で5勝11敗と、最下位に落ち込むチーム状況も影響してか、ベンチ内の“内紛”もささやかれてーー。【写真】黒木コーチを肩袖をむんずと掴み、ベンチに引っ込ませたサブロー監督吉井理人前監督（60）が退任した2025年オフ、1軍ヘッドコーチから昇格したサブロー監督。2025年はパ・リーグ最下位で終えたロッテだけ