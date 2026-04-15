13日、福岡・飯塚市の動物病院に現れた、デニムジャケットを着た男。受け付けをするでもなく院内をうろうろと歩き回ると…、置かれていた2つの箱をかばんに入れ始めました。すると病院の看板猫が…。看板猫・一平くん：ニャ〜！2つの箱はペットの災害救助に関する募金箱。そのまま入り口に向かった男のもとに、院長が看護師と一緒に走ってきました。募金箱泥棒を確保した森松大智院長：受付担当が私のところに来て「募金箱が今取ら