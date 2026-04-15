サイモン・オクスリー氏死去　初代「Twitterの鳥」手がけたデザイナー

「Twitterの鳥（Twitter Bird）」の生みの親として知られる英国出身のデザイナー、サイモン・ジョン・オクスリー氏（別名義：Idokungfoo）が2026年4月4日、56歳で死去しました。

この訃報は4月13日、公式X（旧Twitter）およびデザイナー向けサービス「Dribbble」のアカウントを通じて伝えられました。

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オクスリー氏は1969年生まれ。幼少期から絵や造形に親しみ、1988年から89年にかけてボーンマス＆プール美術デザイン大学でグラフィックデザインとイラストレーションを学んでいます。

その後、バーレーンや日本で活動。日本では1999年から2011年にかけて東京に3年、福岡に9年の計12年間在住し、2002年からはフリーランスのグラフィックデザイナーとして本格的に活動を開始しました。

2011年以降は英国オックスフォードを拠点とし、晩年までキャラクターデザインやロゴ制作に携わっていました。

代表作として広く知られるのが、2006年に制作された初代Twitterの鳥のロゴ。その後、ロゴは複数回にわたって改訂されていますが、同氏によるシンプルで親しみやすい表現は、その後のブランドイメージにも大きな影響を与えたとされます。

また、サービス障害時に表示される「Failbot」と呼ばれる壊れたロボットのイラストも、同氏の作品です。

このほか、2008年にはタコと猫を融合させた独創的なキャラクターを制作。後にGitHubのマスコット「Octocat」として命名されました。

さらに、DigitalOceanのサメのキャラクター「Sammy」や、URL短縮サービスBitlyのフグのマスコットなども手がけ、インターネット文化に広く影響を与えてきました。

オクスリー氏の死去を伝えた公式発表では、「彼のデザインとアイデアはこれからも生き続けます。彼と共に仕事をした方々、彼のDribbbleの作品に『いいね』を寄せてくださったすべての方々に、心より感謝申し上げます」とコメントしています。

インターネット黎明期から現在に至るまで、多くの人に親しまれるビジュアルを生み出してきたオクスリー氏。その功績は、今後もデジタル文化の中で語り継がれていくことになりそうです。

＜参考・引用＞

サイモン・オクスリー氏公式X（@simonoxleee）

Dribbbleページ（simonox）

サイモン・オクスリー氏公式サイト（idokungfoo.com）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026041505.html