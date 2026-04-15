京都府南丹市で13日に見つかった遺体は、司法解剖の結果、行方不明になっていた11歳の安達結希さんだとわかりました。死因は特定されていませんが、亡くなったのは「先月下旬ごろ」だったということです。南丹市民「ちょっとたまらない。本当にショック。なんかの形で見つかってくれたらいいなと思ってたんだけど、生きて」「姪・甥も同じような年くらいだったので、安心安全な街だと思っていたが、こんな大きな出来事になって本当