先行きが見えない中東情勢についてです。影響は、さまざまな所に出ていますが、塗装業界にも及んでいて、現場からは悲痛な声があがっています。 【写真を見る】中東情勢の緊迫化で塗装業界にも影響が…「2～3週間前からなかなか入ってこなくなって、今では欠品状態」【岡山】 岡山市内のリフォーム現場です。行われていたのは住宅の塀を塗り直す作業。その塗装をする際に欠かせないあるものに今、異変が起きていると