22年10月に芸能界を引退した黒木啓司さん（46）が13日までにインスタグラムを更新。意味深長なメッセージを発信した。ストーリーズを更新し、黒の背景に白字で投稿。「自分を昔から応援してくれてる方いつも沢山のDM応援コメントちゃんと見てますよ」とした上で「そして勇気をもらってます本当にありがとうございます」と感謝。最後に「まだまだ言いたいことは沢山ありますがまずは感謝感謝感謝」と締めくくった。