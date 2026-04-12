警察によりますと12日午後2時過ぎ、男鹿市船越で風力発電の風車の羽根が折れているのが見つかりました。今のところ、けが人などは確認されていません。羽根が折れた風車は男鹿総合観光案内所からおよそ350メートルの場所に立っていて、3本ある羽根のうち1本が折れ、垂れ下がった状態となっています。