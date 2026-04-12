左手骨折で登録抹消、小久保監督「しばらく無理でしょう」

ソフトバンクの杉山一樹投手は12日、前日の日本ハム戦の登板後、ベンチを殴った影響で左手の骨折が判明。この日、1軍登録を抹消された。思わぬ形で離脱した守護神に、小久保裕紀監督は「信頼が崩れるの一瞬なんで。もう一回、イチから作り直すしかない」と報道陣に語った。

小久保監督は、杉山の不甲斐ない行動に「今回が初めてじゃないんで、性格的に予測できることでもあったんで。もちろんその前にも注意喚起はしてるけどね、それでもやってしまう、やっぱ欲望が勝る、理性で制御できない」と厳しい言葉を並べた。「本人も反省しないといけないところではあるけど、事の大きさにやった後に気づいたんで」と無念さをにじませた。

復帰に関しては「まあしばらく無理でしょう」と長期離脱を示唆。代役守護神については「それは日替わりで。去年と一緒でいるメンバーでやるだけなんで」と、ブルペン陣の奮起に期待した。

リーグ3連覇に向けて開幕直後に守護神を失う事態となったが、小久保監督は「予測できたことやったんで、防げんかった、俺の責任でもある」と言及。「チームメートからすると、信頼が崩れることになるんで。もう一回、イチから作り直すしかない」と厳しい表情で語った。

杉山は11日の日本ハム戦で9回に登板。2者を打ち取るも、水野に四球、水谷に内野安打を許し、清宮の適時打で1点を失っていた。11日の試合を終えて7試合に登板し、防御率9.00。0勝1敗4セーブの成績を残している。（Full-Count編集部）