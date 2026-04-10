ラオスで未成年の少女3人を買春した疑いで、50代の日本人男性が現地警察に逮捕されたと報じられ、「同じ日本人として恥ずかしい」といった声がSNSで上がっている。●少女たちは「性行為を盗撮された」と証言しているという共同通信などによると、ラオス警察は、北部の都市ルアンプラバンのホテルで、当時12〜16歳の少女3人と滞在していた男性を拘束した。3人は金銭と引き換えに男性と過ごすよう強要され、性行為を盗撮されたと証言