韓国の女性８人組グループ「Ｈｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓ（ハーツトゥハーツ）」が９日、東京・神宮前のＣＲＡＮＥＳ６１４２で行われた韓国発のメーキャップブランド「２ａＮ（トゥーエーエヌ）」の期間限定ポップアップイベント「２ａＮＳＣＨＯＯＬｉｎＴＯＫＹＯ」（１０〜１９日まで、同所）オープン記念イベントに登場した。昨年２月にデビューし、「２０２５ＭＡＭＡＡＷＡＲＤＳ」新人賞を始め、主要のＫ−