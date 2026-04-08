3月26日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの仁志敏久野手チーフ兼打撃コーチにインタビューした模様を放送した。ライオンズコーチ2年目の想い、選手たちの成長ぶりについて訊いた。 ――昨年から仁志敏久コーチは野手チーフ兼打撃コーチとしてライオンズの一員となりました。もうすぐ2年目のシーズンが始まりますが、どんな想いがありますか？