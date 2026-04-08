3月26日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの仁志敏久野手チーフ兼打撃コーチにインタビューした模様を放送した。ライオンズコーチ2年目の想い、選手たちの成長ぶりについて訊いた。

――昨年から仁志敏久コーチは野手チーフ兼打撃コーチとしてライオンズの一員となりました。もうすぐ2年目のシーズンが始まりますが、どんな想いがありますか？

仁志「昨年は自分自身も代表チームを除いて球団担当コーチをやったことがなかった。チームも非常に苦しいところからのスタートだったので、『1年間どうなっていくのかな』と予測がつかなかったのですが、今年に関しては比較的に落ち着いて毎日をいい意味で淡々と、粛々とやっています」

――今シーズンのチームスローガンが「打破」。打ち破る、打ち勝つということで、昨年の秋季キャンプから選手たちもフィジカル面の強化を意識して取り組んできたかと思いますが、昨年の秋から春季キャンプにかけて、選手たちの成長ぶりはいかがですか？

仁志「昨年の秋季キャンプはチーム全体で打球速度を上げる。言葉にすると単純なのですが、打球速度を上げるということはフィジカルが強くないといけないことが前提にあって、その結果バットのヘッドスピードが上がらないと打球速度も上がらない。いろんなことが関連して考えられるので、簡単な言葉として掲げられたものですが、実はやらなければいけないことがたくさん詰まっているということですね。それを一生懸命に秋からずっと取り組みを続けている選手がほとんどなので、昨年の今ごろと比べると全然違っている選手も数多いと思います」

――昨年は、西川愛也選手、渡部聖弥選手、滝澤夏央選手、長谷川信哉選手と、若い選手が非常に躍動したシーズンだったかと思いますが、より一層の飛躍は欠かせないということですね。

仁志「そうですね。昨年は出場する機会は多かっただけで、特に成績がよかったわけではないです。本人たちもそれは分かっていると思うのですが、昨年より少しプラスぐらいではやったことにはならない。ファンのみなさんもお分かりのように、成績を見ても上位にいなければレギュラーではない。下位にいるようではレギュラーではないんです。下位というのはパ・リーグのなかでですけどね。成績が下位ではいけないので、まだまだステップアップが2つ、3つも必要なところだと思います」

――いよいよ2026年のシーズンが始まります。ライオンズエクスプレスのリスナー、ライオンズファンのみなさんに、仁志コーチから開幕に向けてのメッセージをお願いします。

仁志「昨年以上の成績は当然残さなければいけないですが、昨年以上に選手が飛躍して、来年にはオールスター選手がぞろぞろいるようなチームであってほしいです。10月、11月も試合ができるように上位に必ず食い込んで、最後まで期待が持てるチームでありたいなと思っています」

※インタビュアー：文化放送・高橋将市アナウンサー