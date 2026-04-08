個人ゲーム開発者「青木とと(ˊᗜˋ*)」氏による、暗記系ひっくり返しリズムゲーム「リズフリたん！Rhythmic Flip (Re)Turn」が、4月7日にPC向けゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて配信開始されました。さらに、ゲームの世界観を彩るオリジナルサウンドトラックも同時にリリースされています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■配置と自由なキー割り当てをセットで覚える新システム「