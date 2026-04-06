俳優の福士蒼汰（32）が27日、自身のインスタグラムを更新。Netflixシリーズ『恋の通訳、できますか？』で共演したコ・ユンジョン（29）とイタリアで撮影したオフショットを多数公開した。【写真】「ほんっっと素敵」福士蒼汰＆コ・ユンジョンの“イタリアオフショット”福士は「遅くなった！『恋の通訳、できますか？』の撮影BTSとか休みの日とかの写真です！イタリア編はここで終了なんですよねえ、、ですが！実はまだまだ韓