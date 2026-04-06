福士蒼汰、コ・ユンジョンとの“イタリアショット”に反響「絵になるツーショット」「韓国編も楽しみ」
俳優の福士蒼汰（32）が27日、自身のインスタグラムを更新。Netflixシリーズ『恋の通訳、できますか？』で共演したコ・ユンジョン（29）とイタリアで撮影したオフショットを多数公開した。
【写真】「ほんっっと素敵」福士蒼汰＆コ・ユンジョンの“イタリアオフショット”
福士は「遅くなった！『恋の通訳、できますか？』の撮影BTSとか休みの日とかの写真です！イタリア編はここで終了なんですよねえ、、ですが！実はまだまだ韓国で撮った写真もたくさんあります！シェアしますね」（原文ママ）とファン歓喜の報告をし、大量のオフショットを披露している。
1枚目には、共演したコ・ユンジョンと楽しげなポージングをした2ショット、イタリアの風景や、風情ある街並みで捉えられたソロショット、ちゃめっ気あふれる姿など、福士のさまざまな表情が収められていた。
コメント欄には「韓国の写真楽しみ」「ほんっっと素敵」「すんごく脚が長いんですけど」「イタリアの景色と福士くん、マイナスイオン放出」「絵になるツーショット」「韓国編も楽しみにしています」と、次の投稿を楽しみにする声など反響が集まっている。
【写真】「ほんっっと素敵」福士蒼汰＆コ・ユンジョンの“イタリアオフショット”
福士は「遅くなった！『恋の通訳、できますか？』の撮影BTSとか休みの日とかの写真です！イタリア編はここで終了なんですよねえ、、ですが！実はまだまだ韓国で撮った写真もたくさんあります！シェアしますね」（原文ママ）とファン歓喜の報告をし、大量のオフショットを披露している。
コメント欄には「韓国の写真楽しみ」「ほんっっと素敵」「すんごく脚が長いんですけど」「イタリアの景色と福士くん、マイナスイオン放出」「絵になるツーショット」「韓国編も楽しみにしています」と、次の投稿を楽しみにする声など反響が集まっている。