4月3日、人気デュオ「コブクロ」が、音楽番組『ミュージックステーション DREAM LIVE』（テレビ朝日系）に出演した。パフォーマンスで会場を盛り上げたが、黒田俊介の “歌い方” が心配されている。この日は、18時半から3時間30分のスペシャルで、大御所から若手アーティストまで一堂に会した。「コブクロは19時すぎに出演し、『いま聴きたい春の名曲』として、代表曲『桜』を歌唱しました。本番前の番組の公式Xでは、小渕健