放送・配信中のアニメが終わり、入れ替わりに新たな作品が始まる時期がやってきました。2026年春(2026年3月〜2026年6月頃)に始まるアニメの数は90本超。過去のリストでショートアニメなどの記載漏れがあったとしても、おそらく今期が過去最高本数とみられます。全作品のPVを見るだけでも相当な時間が必要となります。人気シリーズの続編も多々ラインナップに入っており、『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険 1ST STAG