なにわ男子が自分たちの知力、体力、個々の能力を結集し、“逆転”をテーマに毎週さまざまな企画に全力でチャレンジする『なにわ男子の逆転男子』。3月28日（土）は、逆転男子を1番愛してるのは誰だ？『番組愛SP』を放送。さらに、地上波放送終了後からは、TELASA（テラサ）にて『なにわ男子の逆転男子』放送200回突破記念の特別企画で放送された【絆男子】の“未公開ペアによるトーク”が独占配信される。昨年10月に『なにわ男子