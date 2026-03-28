なにわ男子、絆を再確認する密室トークの“未公開コンビ”配信！最年少＆最年長、O型コンビ

なにわ男子が自分たちの知力、体力、個々の能力を結集し、“逆転”をテーマに毎週さまざまな企画に全力でチャレンジする『なにわ男子の逆転男子』。

3月28日（土）は、逆転男子を1番愛してるのは誰だ？『番組愛SP』を放送。

さらに、地上波放送終了後からは、TELASA（テラサ）にて『なにわ男子の逆転男子』放送200回突破記念の特別企画で放送された【絆男子】の“未公開ペアによるトーク”が独占配信される。

昨年10月に『なにわ男子の逆転男子』放送200回突破を記念し、なにわ男子の絆を試すSPロケ企画として登場した【絆男子】。巨大アドベンチャーリゾートを貸し切り、7人の結束力を試す数々の過酷なミッションに挑んだ。

その中で放送されたのが、密室の観覧車での【絆トーク】。

西畑大吾＆高橋恭平＆大橋和也が、観覧車という狭い空間の中で互いへの思いやプライベートに関することなどを赤裸々に語り合い、なにわ男子としての絆を再確認した。

本日から配信スタートするTELASAオリジナルコンテンツでは、未公開ペアによる【絆トーク】を特別公開。大西流星＆道枝駿佑、長尾謙杜＆藤原丈一郎による2人きりの観覧車トークだ。

◆最年少・長尾謙杜＆最年長・藤原丈一郎がトーク

メンバー最年少の長尾と最年長の藤原の【絆トーク】では、藤原、長尾、高橋の3人で行ったプライベートでの釣りの話や、最近お互いが「どんな作品でどんな役を演じているか」といった会話が展開。

1月に成功させた単独ドーム公演に向けての意気込みや、先輩であるSUPER EIGHTのすごさなどを2人きりで語り合う。

また2人の会話の中で飛び出したのが「高橋恭平のトリセツ」。クールでマイペースなイメージの強い高橋だが、藤原＆長尾によると、あることをすれば「何でもやってくれる」そうで…。果たして、2人が語る高橋のトリセツとは？

◆O型コンビ、大西流星＆道枝駿佑

そして、O型コンビの大西＆道枝からは、同じ高校に通っていたデビュー前の思い出話が次々飛び出すことに。「学校帰りにアメリカ村に遊びに行ってから稽古場に行っていた」など、2人だからこその思い出話が盛りだくさんだ。

また、デビュー前にスタートしたなにわ男子の冠番組についての思いも。当時を振り返り、道枝は「まだジュニアだった時に番組をやらせてもらえてありがたかった」と感謝の言葉を。

大西も目まぐるしかったデビュー年を回顧し、「エグいことやらせてもらってたけど、今やれって言われても無理かも！」と、あらためてデビューからの月日に思いを馳せる。

さらに、ここ半年ほどで変わってきたというグループの空気感についても。「ファンの皆さんにもこのいい雰囲気を感じてもらえたらいいな」と話す道枝に、大西は「そのいい空気作ってるのはみっちーだと思う」と率直な思いを明かす。

そんな2人が、2021年7月28日のデビュー発表の前日にしていた“ある会話”とは？ 当時の貴重な写真なども飛び出し、道枝と大西の揺るぎない絆があらためて明らかになる。