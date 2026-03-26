ついにスタートした嵐のラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』。初日公演が行われたのは北海道の大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）。3月13日から15日までの3日間で約15万人を動員した。【写真】嵐メンバー主演ドラマ「がっかり」ランキング5月31日の東京ドーム公演で、約26年のグループ活動に幕を下ろす嵐。国民的アイドルグループの集大成ともあり、国内外から熱視線が集まっている。チケットは争